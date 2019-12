Van Persie elegge Greenwood: “Diventerà un grande perché… in campo prova a copiarmi”

Mason Greenwood ha conquistato tutti. La stellina del Manchester United si sta mettendo in mostra con grandissime prestazioni. L’attaccante classe 2001 è senza dubbio tra le note liete in casa Red Devils in questa stagione.

Il centravanti sembra avere un futuro davvero roseo e la motivazione, oltre che per l’evidente grande talento, è che sta ‘copiando’ un ex campione. Lo ha affermato Robin van Persie, storico calciatore olandese ed ex stella anche del Manchester United. Tra ironia e sarcasmo, l’ex leggenda ha affermato via social rispondendo ad una domanda di un fan: “Credo che diventerà un grandissimo calciatore perché ogni partita prova a copiarmi…“. E poi ancora: “Il mio stile, la mia tecnica, il mio piede sinistro, il mio modo di concludere a rete… quindi, sono sicuro che finirà lì tra i migliori… come me”.