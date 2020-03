Van Persie: “Lega unica con squadre di Belgio e Olanda altrimenti troppe gare scontate…”

Troppe partite scontate nei campionati in Belgio e Olanda e allora ecco la proposta di Robin van Persie, ex attaccante dell’Arsenal e attualmente assistente tecnico del Feyenoord. Come riporta L’Equipe, l’ex bomber ha detto la sua sull’idea di un torneo che racchiuda le principali società di calcio dei due Paesi, ovvero la nascita della BeNe League.

UNIONE – “Personalmente, ad essere sincero, sono favorevole alla nascita della BeNe League. Tutti vogliono giocare quante più partite possibili al più alto livello. Questo è ciò che rende una squadra davvero forte. Le grandi squadre olandesi certe volte si trovano ad affrontare squadre piuttosto deboli, soprattutto in casa. Ci sono troppe partite scontate e una soluzione potrebbe essere quella di sostituire queste squadre con i top-club belgi, come Anderlecht, Gent o Genk. Sarebbe bello per entrambi i campionati. I due paesi sono vicini, le squadre non dovrebbero sostenere lunghi viaggi”, ha detto Van Persie.