Varane al Manchester United? Un bluff per… avere più soldi dal Real Madrid

I dubbi sul futuro del difensore francese

Sembrava essere una trattativa ormai ai titoli di coda, quella tra Raphael Varane e il Manchester United. Eppure in Inghilterra non sono poi così sicuri che l'affare possa andare in porto. Il motivo? Secondo il Mirror si tratterebbe di una strategia del calciatore francese per... avere un aumento dal Real Madrid.