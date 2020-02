Varane e il regalo curioso a Mendy: “Gli abbiamo dato un mattone a Natale perché…”

C’è grande entusiasmo in casa Real Madrid dopo la vittoria nel derby contro l’Atletico. Una rete di Benzema ha deciso l’incontro, ma anche la prestazione di Ferland Mendy è stata assolutamente da applausi. Ecco perché, come riporta Marca, il suo compagno di squadra e connazionale Raphael Varane ha voluto spendere alcune parole proprio su di lui.

SEGRETO – Autore dell’assist che ha permesso a Benzema di segnare, Mendy è stato autore di una gara incredibile. Varane ne ha esaltato le qualità raccontato anche un retroscena che risale a Natale: “La forza fisica che ha è incredibile”, ha detto detto il centrale sull’esterno. “Si sta adattando molto bene qui. La sua forza è in difesa, ma ci aiuta in tutte le sfaccettature del gioco. Non parla ancora molto spagnolo, ma Karim e io lo aiutiamo. Sta mostrando il potenziale che ha. Gli abbiamo dato un mattone alla cena di Natale a causa della quantità di pali che colpisce ogni giorno in allenamento”.

DERBY E CHAMPIONS – Sulla gara contro l’Atletico Madrid, Varane ha detto: “È stata una vittoria molto importante e meritata. Un cross di un francese e un goal di un francese sono buoni, ma la cosa fondamentale è che abbiamo vinto”. “Benzema? È un grande attaccante. Sapeva che non avrebbe avuto molte occasioni durante la gara e nell’unica che ha avuto ha fatto gol. Sono molto contento per lui, per la sua sicurezza e per quella della squadra”. E in ottica Champions, e sulla gara contro il Manchester City: “Sono una grande squadra e sarà una sfida difficile. Giocano molto bene e sono sicuro che sarà un grande match tra due grandissime squadre”.