Varane, Man. United nel destino: “Incontro con Ferguson speciale e poi Pogba…”

Il difensore è arrivato in Premier League questa estate

A MANCHESTER - Nel 2011 Ferguson aveva provato a portare il 18enne Varane a Manchester senza riuscirci ma quell'incontro è rimasto nella testa del difensore: "Sì, non lo nego. È stato un momento speciale per me e la mia famiglia", ha detto Varane. "È fantastico incontrare una persona come lui a 18 anni. Dieci anni a Madrid e ora sono qui. Evidentemente era destino". Ma non solo l'ex storico manager Red Devils, a convincere il francese a trasferirsi anche le parole del connazionale Pogba: "Ci ho parlato e le sue parole sono state positive. Mi ha spiegato l'ambizione della piazza, della società e dei tifosi. Paul oltre ad essere un grande giocatore ha anche un'energia positiva in tal senso".