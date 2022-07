Varane: “Non mi pento di essere venuto al Manchester United. Su Cristiano Ronaldo…”

Esperienza personale e non solo: il centrale francese parla dell'avventura in Red Devils.

Sicuramente non la migliore annata del Manchester United , eppure Raphael Varane non pare per nulla pentito del suo addio al Real Madrid e la scelta dei Red Devils. Parlando alla BBC, il centrale francese ha raccontato la sua prima stagione in Premier League soffermandosi anche sul compagno di squadra Cristiano Ronaldo .

Sul portoghese, i rumors che lo vorrebbero prossimo all'addio, Varane ha detto: "Queste cose ci sono sempre state e resteranno però fuori dagli spogliatoi. Conosciamo le qualità di Cristiano, sappiamo che è molto popolare. Per questo tutti parlano di lui e, di conseguenza, della squadra nel suo insieme, ovunque si trovi. Cristiano Ronaldo è un grande motivatore. È una leggenda, il suo aiuto per la squadra è essenziale, quindi è ovviamente molto bello poter giocare con lui".

Poi a livello personale: "Non è stata la stagione migliore, non quella con i migliori risultati certamente. A me piacerebbe giocare di più, ma fa parte del calcio. Non vediamo l'ora che arrivi la prossima stagione. Penso che la fiducia sia molto importante. L'abbiamo persa dopo alcune sconfitte". Poi sul suo passaggio dal Real al Manchester United: "Nel calcio devi affrontare nuove sfide e io volevo provare qualcosa di nuovo dopo 10 anni al Real Madrid. Non mi pento della mia scelta. La Premier League è un campionato meraviglioso e il Manchester United è un grande club, quindi non ho avuto dubbi sulla mia decisione di trasferirmi qui".