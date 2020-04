Varane venne scartato dal Bayern, Sagnol: “Per il club costava troppo…”

Raphael Varane a soli 27 anni ha già vinto tutto quello che un calciatore può vincere. Inoltre, è uno dei pochi giocatori che può vantare la vittoria della Champions e del mondiale nello stesso anno. Eppure prima di approdare al Real Madrid, il difensore francese era stato adocchiato da un’altra big europea.

BAYERN – Il Bayern Monaco infatti nel 2011 notò il giocatore, ma alla fine decise di non comprarlo. A rivelarlo è Willy Sagnol: “Un giorno un amico mi chiamò e mi disse: “devi assolutamente vedere un giovane interessante”. Io allora capii di quanto fosse maturo Varane. Quando lo dissi al club (Bayern Monaco), mi risposerò che la cifra era troppo alta per un 18enne. Due mesi dopo Varane firmò per il Madrid per 10 milioni di euro”.