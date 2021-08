Vardy fortunato: vince 30 mila sterline al casinò dopo trionfo in Community Shield

Retroscena sul Leicester e sui festeggiamenti dopo il trionfo di inizio stagione

Una serata con qualche eccesso autorizzata e... finanziata. Parliamo delle vicende di casa Leicester e di un curioso retroscena raccontato dal The Sun secondo cui le Foxes, dopo il trionfo in Community Shield contro il Chelsea, sarebbero andate al casinò per fare festa con alcune spese gentilmente offerte dal loro patron Aiyawatt Srivaddhanaprabha. In modo particolare, a mettersi in evidenza, Jamie Vardy che dalle 1000 sterline di partenza, si è trovato, a fine serata, con ben 30 mila...