Vardy, gol e polemiche: rompe la bandierina del calcio d’angolo dedicata al movimento LGBT

Il Leicester ha ritrovato la vittoria in campionato dopo due sconfitte consecutive. Gli uomini di Brendan Rodgers hanno sconfitto lo Sheffield United grazie ad una rete di Jamie Vardy. L’attaccante è stato protagonista “a casa sua” e per giunta contro i rivali di sempre. Lui, tifoso dello Sheffield Wednesday, ha avuto il piacere di essere decisivo contro i rivali di sempre portando le Foxes alla vittoria per 2-1. Un’unica pecca, la sua esultanza rabbiosa.

Vardy: la bandierina e le polemiche

Infatti, l’attaccante inglese, si è voluto esprimere con un’esultanza davvero unica: Vardy ha corso verso la bandierina e l’ha letteralmente spaccata in scivolata. Un gesto che gli è costato il cartellino giallo ma soprattutto una valanga di polemica sui social. Il motivo? La bandierina portava l’arcobaleno, in simbolo del movimento LGBT. In tanti hanno scritto soprattutto su Twitter il loro disappunto per quello che, a loro modo di vedere, è stato un gesto orribile, da molti ritenuto per giunta omofobo.

A difesa di Vardy, però, occorre dire che rialzandosi per tornare verso il centro del campo ha riposto la bandierina con cura. Le polemiche, però, erano ormai già iniziate…