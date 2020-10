Vardy, l’uomo dei record: il più vecchio calciatore del Leicester a segnare in Europa

Un record è sempre un record, anche quando magari tu preferiresti non averlo realizzato. Si parla di età e, in questo caso, di “vecchiaia”. Il bomber del Leicester Jamie Vardy mette e segno l’ennesimo dato statistico di una carriera pazzesca con le Foxes.

Vardy: record in Europa

Dopo essere diventato il capocannoniere di Premier League più anziano, ecco Vardy ancora protagonista. Con la rete su rigore siglata al 18esimo contro l’AEK Atene in Europa League, il centravanti inglese è diventato il giocatore più anziano del club a segnare in una competizione europea. Come ricorda Opta, infatti, il centravanti ha segnato all’età di 33 anni e 292 giorni.