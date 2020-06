Vasco da Gama, 19 positivi al Covid-19: colpiti anche Guarin e Castan

Non arrivano buone notizie per il calcio brasiliano ed in particolare per il Vasco da Gama. Il club ha reso noto che diciannove giocatori sono risultati positivi al Covid-19. Tra questi ci sarebbero anche gli ex “italiani” Castan e Guarin.

Se in Italia il Covid-19 sembra abbia dato un cenno di resa, in altre zone del mondo la situazione non è assolutamente delle migliori. In Brasile, infatti, il momento è davvero complicato e anche il mondo del calcio ne sta risentendo. Il Brasileirao avrebbe dovuto scattare il 2 maggio per terminare il 6 dicembre, ma è difficile al momento stabilire quando e se si partirà. Soprattutto dopo le notizie che arrivano dal Vasco da Gama che ha iniziato lunedì il primo giro di tamponi propedeutici all’inizio degli allenamenti individuali. Dopo aver effettuato 350 test tra Prima Squadra e Primavera ben 19 giocatori sarebbero risultati positivi. Tra questi anche Fredy Guarin, ex centrocampista dell’Inter, e Leandro Castan, difensore ex Roma e Cagliari. “Questo dimostra che ci stiamo muovendo nella giusta direzione identificando i contagi nel modo più tempestivo. Questo ci permette di arrestare la diffusione del virus”. Queste le parole della società brasiliana.