Vasco da Gama, il progetto del candidato alla presidenza: “Vogliamo Balotelli, Touré e Ibrahimovic”

Il Vasco da Gama sogna in grande. Il candidato per la presidenza del club Luiz Roberto Leven Siano ha infatti svelato il suo progetto per la formazione brasiliana: costruire il “Vasco dei sogni”, con giocatori del calibro di Mario Balotelli, Zlatan Ibrahimovic, Yaya Touré e Sebastian Giovinco. Queste le sue parole a foxsports.com.br.

CAMPIONI – “Balotelli e Ibrahimovic hanno lo stesso agente (Mino Raiola, ndr), quello relativo allo svedese sarebbe un progetto più ambizioso. Non dobbiamo però pensare tanto a quali campioni arriveranno, quanto al fatto che verranno dei campioni: se non sarà uno, sarà un altro. Touré? Nel calcio non ci sono le coincidenze: se non è andato al Botafogo significa che qualcun altro lo ha fermato. Magari è vicino a me”.