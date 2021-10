Vela ammette: “Sto cercando di portare Griezmann in MLS”

L'attaccante messicano è amico del francese e starebbe provando a convincerlo a spostarsi nel campionato statunitense

Vela tra i migliori talenti della MLS degli ultimi anni ha parlato in una diretta Instagram sui profili ufficiali del suo club e ha dichiarato apertamente di essere a lavoro per convincere la stella francese a trasferirsi in America nel suo club: "Sto cercando di portare Griezmann qui", ha ammesso il messicano che è grande amico dell'attaccante ora all'Atletico Madrid. "Ne abbiamo già parlato più volte e gli dico sempre che quando arriverà il giorno del suo trasferimento in MLS dovrà essere al Los Angeles FC".