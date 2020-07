Veron chiama Messi all’Estudiantes: “Qui la 10 lo aspetta…”

Momento caldo in casa Barcellona con tanti situazioni non troppo chiare. Una di queste il futuro di Lionel Messi. Tanti i rumors che lo vorrebbero lontano dalla Catalogna ed è per questo che diversi club starebbero sognando l’affare. Tra questi l’Estudiantes che col suo patron Juan Sebastian Veron ha lanciato un primo tentativo…

Veron: “All’Estudiantes la 10 lo aspetta”

L’ex centrocampista, attualmente presidente dell’Estudiantes, è consapevole che vederlo nel suo club è quasi impossibile, però ai microfoni di Fox Sports non nasconde il suo desiderio e prova a tentare La Pulce con una maglia speciale: “Se vuole venire qui, ha la ’10’ assicurata”, ha detto Veron che poi parlando in modo più realistico ha aggiunto: “Sinceramente non lo vedo lontano da Barcellona, anche se nel calcio cambia tutto velocemente. La verità è che la volontà di Messi la conosce solo Messi, gli altri possono solo immaginare”.

QUI LE NEWS DI GOSSIP