Verratti: “Ancora pochi anni da professionista. Resterò sempre a Parigi”

Parla il centrocampista italiano

Marco Verratti ha deciso quale sarà il suo futuro: restare a Parigi. Il centrocampista italiano, fresco di trionfo all'Europeo con la Nazionale, ha svelato quali sono le sue idee in vista dei prossimi anni. Parlando a France Info, il calciatore del Paris Saint-Germain ha di fatto chiuso per sempre le porte ad un possibile ritorno in Italia come calciatore.