Verratti: “Chi capitano del Psg? Neymar ha un modo suo per esserlo ma Marquinhos è più adatto perché…”

Una vittoria netta in casa contro il Digione, il Paris Saint-Germain riprende la sua marcia in Ligue 1 merito di due doppiette, quella di Kean e quella di Mbappé. Ma la sfida di sabato sera è stata anche la prima, dopo un’assenza di qualche tempo, di Marquinhos, promosso, in questa stagione, capitano dei parigini. Con l’addio di Thiago Silva, infatti, la squadra di Tuchel si era ritrovata senza il proprio capitano con tanti calciatori che avrebbero potuto prendere il suo posto. Intervistato da DAZN, a dare il suo parere sulla scelta del nuovo leader “con la fascia” è stato il centrocampista italiano Marco Verratti.

Verratti: “Il capitano? Giusto lo sia Marquinho perché…”

“A volte è importante comunicare con gli arbitri e su questo penso che Marquinhos sia il più adatto”, dichiarato Verratti. “Penso che in uno sport di squadra il capitano sia il più importante. Credo che ci siano tanti capitani in campo e anche Neymar, per esempio, lo è. Possiamo dire che lo sia a livello tecnico perché quando ce ne è bisogno lui si prende tante responsabilità in campo. Ha il suo modo di essere un leader, ed è sempre stato così”.

E ancora sulla scelta di affidare la fascia a Marquinhos: “Siamo tutti diversi. Per me non conta avere una fascia al braccio per essere considerato un leader. Cerchiamo di sostenere Marquinhos, è il suo primo anno da capitano qui al Psg e siamo tutti dalla sua parte. Abbiamo un grande gruppo e tutti abbiamo gli stessi obiettivi e voglia di vincere”.