Verratti idolo a Parigi: firma autografo durante l’intervista e il piccolo tifoso scoppia in lacrime

Marco Verratti ha conquistato l’Italia e poi la Francia. In modo particolare Parigi e il suo Paris Saint-Germain. Il centrocampista classe ’92 è in piena sintonia con l’ambiente e con i tifosi, tanto che durante la recente intervista rilasciata a RMC Sport, un piccolo sostenitore non ha resistito dall’emozione di vederlo e chiedergli un autografo.

GIOIA – Un giovane tifoso del Psg, Noah, si è avvicinato all’italiano mentre rilasciata un’intervista al giornalista Mohamed Bouhafsi di RMC Sport. I due stavano passeggiando e chiacchierando quando si il piccolo sostenitore si è avvicinato con una maglia in mano da far firmare a Verratti. Proprio in quel momento, il fan non ha resistito e dall’emozione è scoppiato a piangere. Il centrocampista gli ha firmato la maglia e lo ha consolato. Un bel gesto da parte del classe 1992 che il tifoso non dimenticherà mai.