Verratti: “Otto titoli di Francia al Psg incredibili. La gente pensa sia facile ma…”

A PARIGI - "8 titoli di Francia vinti sono un record? Non avrei mai potuto immaginare di raggiungere tale traguardo. Quando inizi a giocare a calcio, sogni di giocare e ai massimi livelli. Ho vinto otto campionati francesi e tutti sono stati meravigliosi, dal primo all'ultimo. È una cosa che rimarrà impressa nel mio cuore, è molto difficile riuscirci. Il più difficile è stato senza dubbio il primo: abbiamo lottato su tutti i campi per guadagnare i tre punti e non ricordo partite vinte con scarti di 4 o 5 gol. C'erano anche stadi dove è più difficile giocare, Bastia e Ajaccio. Eravamo una squadra forte, anche se meno spettacolare di questa. E ppi mi ricordo quanto sia stato festeggiato il primo titolo di Ligue 1: tutto era incredibile nelle strade di Parigi. La gente intorno a noi era impazzita non avevo mai provato prima qualcosa del genere era il mio primo trofeo ed è sempre necessariamente un po' speciale. Non sono necessariamente i più importanti, ma sono quelli che rimangono incisi per sempre".

VINCERE - Partendo dall'ultima annata vissuta, Verratti ha poi spiegato quanto sia difficile ogni volta vincere e confermarsi anche in Francia: "Ci sono stati molti momenti importanti in questa stagione. Da fuori spesso la gente pensa che per noi sia facile vincere solo perché siamo il Paris Saint-Germain, ma le partite si giocano sul campo non fuori. Personalmente sono qui da 10 anni, ho sempre dato il massimo per questo club. A volte va bene, altro meno. Qui ho imparato moltissimo, la mia passione è diventata il mio lavoro e per questo il PSG avrà sempre il mio rispetto. Sarò per sempre grato a questo club per tutto".