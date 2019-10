Verratti racconta: “Il Barcellona mi ha cercato. Quando arrivai al Psg…”

Lunga intervista, che uscirà in versione completa nella giornata di domani, rilasciata da Marco Verratti, centrocampista del Psg e della Nazionale italiana e RMC Sport. Il classe ’92 ha parlato del suo passaggio al club francese ma anche della finestra di mercato in cui sembrava potesse finire al Barcellona.

AL PSG – “Ho chiesto a Leonardo e Ancelotti se mi conoscessero ma non credo che fosse così. So che chiesero informazioni su di me in Italia. È una storia strana: per questo dico sempre che nel calcio serve anche un po’ di fortuna”, ha detto Verratti.

RETROSCENA – E sul possibile passaggio al Barcellona nell’estate del 2016: “C’era stato qualcosa. Mi avevano proposto qualcosa di diverso e credo sia stato normale rifletterci qualche istante”.

VITA PRIVATA – “Chi fa il calciatore è una persona come tante altre. Noi non facciamo niente di speciale. Posso uscire come qualsiasi altra persona. Se ho una giornata libera esco, ma c’è stato un momento in cui se uscivo e venivo riconosciuto tutti dicevano ‘Marco Verratti esce tutte le sere’. Ma non era affatto così”.