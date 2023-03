Verratti, rebus futuro: potrebbe decidere di lasciare il Psg

Secondo quanto riportato dalla BBC, infatti, Verratti , che gioca in Francia dal lontano 2012, quando venne acquistato dai parigini dal Pescara, starebbe pensando di ripartire o dalla Serie A o dalla Premier League. Attualmente il giocatore ha un contratto fino al 2026 con i transalpini che, dal canto loro, non vorrebbero comunque privarsi di lui.

Da capire come si evolverà la situazione e se queste riflessioni resteranno tali o verranno manifestate in qualche modo. Indubbiamente il giocatore non avrebbe problemi a trovare una squadra interessata vista la sua caratura internazionale. Al momento, però, si resta solo in ottica rumors.