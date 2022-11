Verratti verso il rinnovo col Psg: sarà “coperto” d’oro…

Oltre alla continuità in campo, il ruolo dell'italiano è diventato quello di leader dello spogliatoio e con i suoi 29 trofei si è pure preso lo scettro di più vincente di Francia.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, adesso, per Verratti è arrivato il momento di prolungare ancora il suo contratto. Il club francese, infatti, si appresta ad allungargli l'accordo fino al 2026. Per trattnerlo, l'italiano verrà decisamente "coperto" d'oro.