Verso Barça-Real Madrid, Mijatovic: “Non amo il gioco blancos. Bellinhgam…”

A poche ore dall'atteso Clasico nella Liga spagnola tra Barcellona e Real Madrid, AS ha fatto analizzare la gara a due grandi icone dei club protagonisti, ovvero Abelardo e Mijatovic. "Clasico? Per me sarà molto equilibrato e, soprattutto, molto tattico. Si risolverà con piccoli dettagli. Non importa la classifica e non importa nemmeno come sembrano arrivare, perché ho giocato alcuni Clasico in cui siamo arrivati ​​bene e abbiamo perso, e viceversa. Vedremo se Xavi metterà dentro i giovani a seconda di chi recupererà. Scommetto sul 2-1″ . Mijatovic invece, pronostica un “1-2”, ma spiega sul Real Madrid: "Vince le partite, ma non mi piace come gioca. È un po' disordinato e mi spiego: Ancelotti ha avuto abbastanza successo con il sistema con cui ha sempre giocato al Real, ma quest'anno lo ha cambiato per fare spazio a Bellingham e ai giovani. Per il momento sta andando bene, ma vediamo quanto durerà. Penso che non creda in questo sistema e faccia cose che non mi piacciono". Per entrambi, quella tra Barcellona e Real Madrid sarà una "partita emozionante tra le due migliori squadre del mondo". Infine, l'intervista si conclude parlo l'uno del "rivale" dell'altro. Chi vorrebbe Abelardo in squadra tra i calciatori del Real Madrid? "Valverde", risponde. E Mijatovic invece? "Gavi" - la risposta decisa dell'ex Real Madrid.