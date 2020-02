Vertonghen, prestazione orribile in FA Cup e sostituzione: le lacrime in panchina dopo il cambio

Alla fine avrà anche sorriso visto il risulato finale, ma la serata di Jan Vertonghen non è stata certo delle migliori. Il difensore del Tottenham è stato protagonista del match di FA Cup contro il Southampton per via di una prestazione molto al di sotto delle aspettative.

Il centrale belga è stato sostituito nella ripresa e, alla fine, gli Spurs guidati da José Mourinho sono riusciti a trionfare. Ma a far parlare i tabloid britannici, ed in modo particolare il Sun, è proprio la reazione del calciatore al momento del cambio. Vertonghen, dopo aver accettato con una stretta di mano la sostituzione, si è accomodato in panchina scoppiando in lacrime e posando le mani sulla testa. Il quotidiano inglese sottolinea come il difensore sembra aver preso, con ogni probabilità, coscienza di essere entrato nella fase conclusiva della propria carriera. Al termine della gara il tecnico portoghese ha voluto passare sopra la prova del giocatore: “Jan triste? Penso che alla fine sia stato contento anche lui di aver vinto…”.

Il futuro del belga resta in bilico. Al termine della stagione il suo contratto con gli Spurs terminerà e, al momento, ancora nessun dialogo per l’eventuale rinnovo.