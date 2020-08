Victor Font è sicuro: “Esiste un’unica possibilità che Messi resti al Barcellona…”

“Se c’è anche solo una piccola possibilità di vedere Messi ancora con la maglia del Barcellona, questa passa dalle dimissioni di Bartomeu”. Con queste parole Victor Font, candidato alla presidenza del Barcellona, delinea il futuro del numero 10 blaugrana che nelle scorse ore avrebbe comunicato il suo addio al club catalano.

Font: “Decisione Messi irremovibile ma…”

Il candidato alla presidenza del club catalano avrebbe anche rincarato la dose e, come riporta El Transistor, avrebbe chiarito la posizione di Messi: “L’entourage di Messi mi ha detto che la decisione di lasciare il Barcellona è irremovibile. E non risale a due giorni fa, ma da prima della disfatta in Champions League contro il Bayern Monaco. Se c’è anche solo una piccola possibilità di vedere Messi ancora con la maglia del Barcellona, questa passa dalle dimissioni di Bartomeu”.

Font, evidentemente interessato al futuro della presidenza del club, ha anche rincarato la dose su Twitter dove ha apertamente richiesto le dimissioni dell’attuale patron e le elezioni immediate.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE