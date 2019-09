Victor Valdes, esordio agrodolce con le giovanili del Barcellona: vittoria con…cartellino rosso

Esordio agrodolce all’esordio in casa da allenatore della squadra giovanile del Barcellona. Victor Valdes, ex storico portiere blaugrana, inizia con un successo davanti al pubblico amico ma anche con…un cartellino rosso.

Troppa la voglia di fare bene con la Juvenil A dell’FC Barcelona, ​​così Victor Valdés si è fatto prendere la mano e, per troppe proteste, è stato espulso durante la sua prima partita casalinga. Il mister si è dovuto godere lo spettacolo tra il suo Barcellona e il Girona dagli spalti dopo che, a seguito di un contrasto di gioco ritenuto – da lui – falloso, ha esagerato con le lamentele. A decidere la sfida in favore della sua squadra, per fortuna, è stato Nico Gonzalez. Un successo quindi, in parte rovinato…