Victor Valdes riparte dall’Unió Atlètica d’Horta: è il nuovo allenatore

Dopo l’esperienza non esaltante alla guida delle giovanili del Barcellona, Victor Valdes, ex storico portiere proprio del blaugrana, intraprende per la prima volta l’esperienza da tecnico di una prima squadra. Lo spagnolo è il nuovo allenatore dell’Unió Atlètica d’Horta, club di Tercera Division – Gruppo 5.

La precedente avventura con le giovanili del club catalano non era stata esaltante, ad iniziare dal suo esordio. Victor Valdes, infatti, aveva vinto la sua primissima partita da allenatore ma era anche stato espulso. Quello, fu l’inizio “della fine”. Dopo circa un mese da quella gara, infatti, l’ex portiere venne travolto da diversi rumors che lo volevano in disaccordo con parte dello staff e della dirigenza. Da lì, la decisione di sollevarlo dall’incarico. Adesso una nuova vera prima occasione con la prima squadra dell’Unió Atlètica d’Horta che lo ha annunciato in grande stile sui suoi canali ufficiali anche social.