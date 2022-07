Vidal al Flamengo, la bordata di Cicinho: “Farà vita da spiaggia”

Il colpo del Flamengo che nelle ultime ore ha acquistato Arturo Vidal non è affatto piaciuto a Cicinho , ex esterno con un passato in Italia, alla Roma . In un'intervista al podcast 'Reis da Resenha', infatti, l'ex giocatore ha criticato aspramente il rinforzo della formazione brasiliana. In sintensi, il pensiero dell'ex calciatore è quello che il Guerriero si fara... "una bella pensione".

Approdato a Rio de Janeiro dopo essersi svincolato dall'Inter, Vidal sembra carico per la nuova avventura. Per Cicinho, però, l'affare non andava fatto: "Vidal è stato un ottimo giocatore, ma al Flamengo non riuscirà a fare nulla. È arrivato alla fine della sua carriera ed è venuto a godersi la pensione, e una vita da spiaggia. Ha postato un video ballando... Si parla così tanto del fatto che Vidal avesse mercato, ma allora perché non è andato da qualche altra parte? Perché ha scelto il Flamengo? Per amore? Stiamo scherzando? Se era così sceglieva il Cile".