Vidal esprime il suo desiderio: “Sogno di giocare con Messi…”

Arturo Vidal, l'uomo delle sorprese. Il centrocampista ha lasciato il Flamengo lo scorso luglio per trasferirsi all'Atletico Paranaense, ma ora non è del tutto soddisfatto e pensa al futuro. Il cileno ha un sogno che spera di realizzare prima o poi, anche se appare quasi impossibile: "Andrei volentieri a giocare con Messi in Mls - ha dichiarato l'ex centrocampista di Juventus e Bayern Monaco ai microfoni di Tnt Argentina -. Peccato che negli Stati Uniti ci sono delle regole che impediscono il trasferimento di calciatori più 'anziani'. Ma si, mi piacerebbe giocare con Leo o con Busquets. Leo fa bene a tutta la squadra, crescono tutti con lui". Infine, due parole sulla Copa America 2024 cui Vidal pare non avere dubbi: "Messi ci sarà di sicuro. Credo giocherà ancora a lungo in Nazionale, con quella maglia si diverte ed è felice di indossarla".