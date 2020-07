Vidal getta ombre sul futuro di Setien al Barcellona: “La società deve riflettere bene per la prossima stagione”

Una Liga persa a beneficio del Real Madrid. Una Champions League da giocare e tanti, troppi dubbi su quello che sarà il futuro allenatore nella prossima stagione. In casa Barcellona regna una grande incertezza che trova ulteriori conferme nelle parole di Arturo Vidal. Il centrocampista blaugrana ha parlato ai microfoni di Win Sports TV relativamente anche a Quique Setien, tecnico dei catalani, il cui futuro sembra poter essere lontano dai blaugrana.

Vidal: “La società deve pensare bene al futuro”

“La gente chiede di vincere ogni partita e ogni campionato, ma è difficile. Questa volta è successo che non siamo riusciti a far fronte a questo duro compito. Ma questo è il calcio e ci sono squadra forti che combattono come il Real Madrid”, ha detto Vidal sulla stagione di Liga.

E sulle vicende che hanno coinvolto il Barcellona nell’arco della stagione: “Ciò che Messi ha detto è vero. Abbiamo avuto un sacco di problemi, abbiamo perso punti in modo incredibile, come nella partita contro il Celta Vigo. Ora dobbiamo unirci. I fan vogliono titoli, ma quando questo non accade, la stampa inizia a parlare di cambio allenatore, cambio giocatori e così via. Con Setien non abbiamo avuto modo di lavorare tanto perché è stato nominato un po’ all’improvviso. La società, quando la stagione sarà finita, deve riflettere attentamente sul futuro del Barcellona“.

