Vidal ha le idee chiare: “Punto al Mondiale 2026 e poi essere CT del Cile”

Dal mancato Mondiale in Qatar a quello del 2026 con un sogno ben preciso anche per il futuro. Arturo Vidal si racconta a 360° e lo fa a ‘Prensa Futbol’. L'ex centrocampista anche dell'Inter, ora al Flamengo , ha smentito i rumors di un suo possibile ritiro e ha rilanciato spiegando quali siano gli obiettivi per il proseguimento della stagione.

"Siamo stati molto criticati per non esserci qualificati al Mondiale, ma chi ci critica dimentica che abbiamo vinto per due volte la Coppa America. In Argentina festeggiano ancora un anno e mezzo dopo averla vinta. E comunque noi giochiamo da anni con lo stesso gruppo di 10-12 giocatori, ci è mancato il ricambio", ha spiegato Vidal. "Ritirarsi dalla Nazionale? Non ci penso neppure, non so chi abbia messo in giro queste voci: il colpo è stato duro, ma penso che con la generazione di giocatori che sta uscendo potremo qualificarci al Mondiale 2026 e io, a Dio piacendo, vorrò esserci. Ho 35 anni, ma mi sento molto bene e ho un contratto con una delle squadre più forti del Sudamerica. Spero che la fortuna mi assista e di non avere infortuni".