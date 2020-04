Vidal, il ct del Cile: “È un mostro, presto potrebbe tornare in Italia…”

Arturo Vidal potrebbe presto tornare in Italia. Ad affermarlo il commissario tecnico del Cile Reinaldo Rueda, per il quale il centrocampista del Barcellona, che nel nostro Paese ha già giocato dal 2011 al 2015 con la maglia della Juventus e che adesso è corteggiato dall’Inter, avrebbe la possibilità di fare ritorno in Serie A durante la prossima sessione di mercato. Queste le sue parole a Sport.

FUTURO – “Arturo è un giocatore fuori dal normale, lo ha già fatto vedere in Italia e in Germania e adesso lo sta dimostrando in Spagna. Riesce a trasmettere il suo carattere e la sua personalità. E’ un mostro da questo punto di vista, per noi è stata una grande soddisfazione quando ha firmato per il Barcellona. Mercato? Lui vorrà sempre essere protagonista, è ansioso quando non contribuisce in maniera continuativa. Penso che sia soddisfatto ai blaugrana, ma ha la possibilità di tornare in Italia. Recentemente anche il Borussia Dortmund si era interesato a lui”.