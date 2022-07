Vidal si presenta al Flamengo: “Sono qui per vincere la Copa Libertadores”

Arturo Vidal, ex centrocampista di Inter e Juventus, ha parlato in occasione della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Flamengo. Il centrocampista cileno ha rescisso il suo contratto col club nerazzurro e dopo una buona uscita è potuto approdare in Brasile, nella squadra dei suoi sogni. Il giocatore ha espresso tutte le sue emozioni e gli obiettivi per il futuro. Queste le sue parole: