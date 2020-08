Vidal, stoccata al Barcellona: “Deve cambiare mentalità. Non può avere solo 13 giocatori e poi giovani…”

“Il Barcellona ha molto da cambiare”, questa la sentenza di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno dei blaugrana, dopo le dichiarazioni sul proprio futuro, ha avuto modo di commentare a La Tercera il momento negativo della società catalana, reduce da una stagione senza vittorie e soprattutto trovatasi ad affrontare l’addio di Messi.

Vidal: “Barcellona deve cambiare mentalità”

“La squadra che considero la migliore al mondo, non può avere 13 giocatori forti ed esperti e il resto della squadra composto solo da giovani“, ha esordito Vidal. “Non lo dico perché non se lo meritino, ma in questa squadra devono competere i miglior calciatori al mondo per avere un posto. Tutte le squadre hanno 23 giocatori che lotteranno per giocare titolari. Calciatori che ogni giorno crescereranno e miglioreranno. Ma quando i giovani, poi, non si sviluppano e non migliorarano, ma continui a pensare al tuo DNA e che con il tuo stile vincerai sempre. Beh, allora lì ti sbagli di grosso. Il Barcellona deve prima cambiare mentalità, il calcio è cambiato molto. Il DNA e lo stile di una squadra non funziona più come prima. Le altre squadre migliorano in altri modi. Il calcio al giorno d’oggi riguarda più la fisicità, la forza e la velocità, e la tecnica a volte passa in secondo piano”.

Infine un commento sulla vicenda Messi: “Messi? È senza dubbio il numero uno al mondo, ma ha bisogno di aiuto, ha bisogno di giocatori che migliorino il livello generale della squadra e lo aiutino ad ottenere risultati migliori”.

