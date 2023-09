Vidal, stoccata anche a ten Hag: “Come fai ad allontanare Cristiano Ronaldo?”

Continua a far parlare di sé Arturo Vidal , che negli ultimi giorni sta esprimendo pareri contrastanti su colleghi e allenatori. L'ultimo ad entrare sotto osservazione del centrocampista cileno è stato l'allenatore del Manchester United, Erik ten Hag . Il tecnico è sotto accusa per aver allontanato Cristiano Ronaldo da Manchester e Vidal se lo spiega in un solo modo...

TENHAG: "Quell'allenatore (Erik ten Hag, ndr) è entrato male al Manchester United. Cioè, come fai ad allontanare un giocatore del calibro di Cristiano Ronaldo? Sarà a causa della sua calvizia, i pelati sono tutti così. Ecco perché a volte i tecnici lasciano un casino tremendo. Terribile. Non so come la penseranno... Prendiamo Cristiano, era il marcatore e lo ha eliminato" ha dichiarato Arturo Vidal in diretta ospite di un canale Twitch. Il cileno non ha usato mezze parole per dire la sua riguardo l'operato del povero allenatore del Manchester United. Lo ha già fatto nei giorni scorsi con Milan e Real Madrid...