Video hot su Internet, il Malaga non perdona: licenziato Victor Sanchez

“Motivi disciplinari”, questa in sintesi la motivazione con la quale il Malaga ha deciso di licenziare Victor Sanchez dopo le note vicende che hanno visto l’allenatore coinvolto in una querelle relativa ad un video hot girato in rete.

L’ormai ex tecnico avevo spiegato come fosse vittima di estorsione per via di un suo video hot che stava circolando sul web. La società spagnola, dopo qualche giorno di riflessione, ha deciso di dire addio all’allenatore.

IL COMUNICATO – “Il Malaga ha deciso di risolvere il contratto che lo legava a Victor Sanchez del Amo. Il club ha fatto del suo meglio per essere in grado di risolvere la situazione in modo amichevole attraverso intense trattative, ma nonostante gli sforzi non è stato possibile. Di conseguenza il club ha deciso di licenziare Victor Sanchez per motivi disciplinari. Il Malaga ha preso questa decisione considerando i gravi danni causati. all’istituzione dai recenti eventi extra-sportivi”.