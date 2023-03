Vieira, fine della corsa: esonerato dal Crystal Palace

La squadra, infatti, non trovava la vittoria da dodici partite considerando tutte le competizioni. Sul sito ufficiale del club e sui canali social ecco anche il comunicato della decisione dei vertici societari: "Il Crystal Palace Football Club può confermare che Patrick Vieira ha lasciato il suo incarico di First Team Manager. Anche tre membri dello staff tecnico di Patrick - Osian Roberts, Kristian Wilson e Saïd Aïgoun - hanno lasciato il club".

Sul sito sono presenti anche le parole di Steve Parish, presidente della squadra: “È con enorme rammarico che è stata presa questa difficile decisione. In definitiva, i risultati degli ultimi mesi ci hanno collocato in una posizione precaria in campionato e abbiamo ritenuto necessario un cambiamento per darci le migliori possibilità di mantenere lo status di Premier League".