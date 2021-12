Vieira pazzo di Conor Gallagher: “Come Ray Parlour e Frank Lampard”

L'ex centrocampista esalta il suo giocatore al Crystal Palace

AL MIELE - Come riportato dal Mirror, infatti, l'ex calciatore anche di Juventus e Inter ha voluto usare parole al miele per il suo gioiellino: "Avere un giocatore come Conor è il sogno di ogni allenatore. Quando è in campo sai che darà tutto. È concentrato, si sta concentrando e dà sempre il massimo. Questo è qualcosa che per me è davvero importante", ha detto Vieira. Poi il paragone: "Conor ha questa passione per il gioco quando è in campo. Esattamente come Ray Parlour (storica bandiera dell'Arsenal ndr), ma direi che ha forse è più come Frank Lampard con quella capacità e qualità in più".