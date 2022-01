Viene espulso ma s’innamora dell’arbitro: il colpo di fulmine in Olanda

Durante il match tra Emmen-PSV Eindhoven, nei minuti di recupero, Hardeveld viene espulso e, secondo quanto raccontano i media locali, in quel momento incrocia lo sguardo dell'assistente

Il calcio è ricco di pagine romantiche oltre alle vittorie conseguite sul campo. Una bella storia è quella che è balzata agli onori della cronaca in queste ore. Jeff Hardeveld, terzino dell'FC Emmen (squadra di seconda divisione) e Shona Shukrula, arbitro Fifa di 30 anni, si sono fidanzati dopo essersi conosciuti in campo. Il colpo di fulmine è avvenuto in campo -come riporta ilmessaggero.it- durante una partita ella quale la Shukrula era assistente della terna arbitrale a bordo campo. Durante il match tra Emmen-PSV Eindhoven, nei minuti di recupero, Hardeveld viene espulso e, secondo quanto raccontano i media locali, in quel momento incrocia lo sguardo dell'assistente. Tra i due è nata una storia d'amore, baciata dal sole di Roma a Capodanno dove i due hanno passato una breve vacanza come raccontato sui social. Nessun imbarazzo da parte dell'associazione arbitri olandesi che, attraverso un comunicato, hanno fatto sapere il loro punto di vista:«Auguriamo loro il meglio. Ma alla Shukrula non saranno assegnate partite nelle quali è presente il suo fidanzato».