Vilda contrattacca: il rinnovo mancato può finire in tribunale

Il ct della Spagna femminile campione del mondo reagisce all'esonero e vuole far rispettare la promessa di rinnovo fino al 2028 ricevuta da Rubiales

Dopo la denuncia depositata da Jenni Hermoso nei confronti dell’ex presidente anche l’ex ct della Spagna femminile campione del mondo in Australia, Jorge Vilda, sembra determinato ad andare fino in fondo per ribellarsi all’esonero deciso dalla Federazione.