Vilda si difende dopo l’esonero: “Ho la coscienza a posto. Decisione ingiusta”

Vilda ha pagato il sostegno a Rubiales, espresso durante l'Assemblea straordinaria che si è tenuta pochi giorni dopo. Intervistato da 'El Larguero', tuttavia, l'ex ct ha commentato con amarezza e stupore la decisione assunta dal presidente ad interim della RFEF, Pedro Rocha.

"Come sto? Mi sento come può stare chi ha subito un licenziamento 10 giorni dopo aver vinto un Mondiale. Ho la coscienza pulita perché ho dato il 100% ogni giorno - lo sfogo di Vilda - Ho detto e ribadisco che non capisco e che non ritengo giusto il mio licenziamento. Da sportivo ho sempre accettato qualsiasi tipo di critica nei confronti del mio lavoro, ma in questo caso è tutto ingiusto. Sono state dette molte cose non vere. Ho lottato 17 anni per il rispetto dei valori del calcio femminile".

Le parole di Vilda seguono un incontro avuto con lo stesso Rocha: "Non me lo aspettavo, non mi hanno dato nessuna spiegazione. C'è stata solo una riunione con Rocha e la vice presidente in cui mi hanno parlato di cambiamenti strutturali".

L'ex ct è poi tornato sul momento dell'applauso a Rubiales in Assemblea: "Lungi da me applaudire un discorso machista. Sapevo che Luis si sarebbe dimesso, in quel momento il presidente stava elogiando il mio lavoro e l’ho applaudito per ringraziarlo per le parole e per il lavoro che ha fatto per il calcio femminile. Lo stesso applauso è stato fatto da 150 persone…".

Altro punto chiave il rapporto con Jenni Hermoso e le presunte pressioni di Vilda verso la giocatrice per partecipare al video di scuse di Rubiales: “Conosco Jenni da 16 anni, so quello che sta passando. Mi auguro che possa ritrovare presto la serenità, ma non ci siamo sentiti. Il bacio di Rubiales? Eravamo in fila, ero il penultimo e non ho visto la scena. Quando mi hanno fatto vedere le immagini sono rimasto sorpreso, ma ribadisco che non ho mai invitato né Jenni né nessun altra calciatrice ad apparire con Rubiales nel video in cui lui si è discolpato. Non sono questioni che riguardano un allenatore”.

Infine sul futuro della nazionale spagnola affidata all'ex tecnico in seconda Montse Tomé: "Penso sia impossibile vincere un Mondiale se non si crea un gruppo forte. Tomé? Montse è la persona giusta per continuare il lavoro, è molto preparata ed è entrata nello staff tecnico grazie a me. Il gruppo è forte, credo che le metodologie di lavoro e il gioco resteranno gli stessi".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Itasportpress per scoprire tutte le news di giornata.