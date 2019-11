Villa si ritira: “Voglio essere io a dire addio al calcio, non il contrario…”

Poche ore fa l’annuncio dell’acquisto di un club di calcio, adesso, la notizia più importante: David Villa è pronto a dire addio al calcio giocato. Lo spagnolo, attualmente in forza al Vissel Kobe in Giappone, ha parlato del proprio futuro a margine dell’ultima conferenza stampa.

“Devo essere io a lasciare il calcio, non il contrario”, questo in sintesi il pensiero dell’attaccante che prima di salutare il mondo del pallone e il terreno di gioco ha un ultimo traguardo da raggiungere: vincere la Coppa dell’Imperatore la cui finale è in programma il prossimo 2 gennaio.

MOMENTO GIUSTO – “Non mi sono ancora ritirato, lo farò il 2 gennaio quando vinceremo la Coppa”, ha detto Villa. “Devo essere io a lasciare il calcio, non voglio che sia il calcio a lasciare me. Questo è un pensiero che ho da tanti anni, arrivati ad una certa età questa decisione può arrivare da un momento all’altro. Ne ho parlato con la mia famiglia, il corpo non avvisa quando è il momento. Penso che la mia sia una scelta rischiosa che non ho maturato in poche ore, ci sono arrivato dopo tante riflessioni e posso dire che è la decisione giusta”, ha detto Villa.