Villarreal, Baena dedica gol a vicepresidente scomparso: alza maglia e viene espulso

Un particolare episodio sta facendo molto discutere in Spagna. Protagonista il Villarreal e il suo calciatore Alex Baena . L'atleta, 21enne, è andato a segno nella gara di Liga contro l'Almeria e, per festeggiare, ha scelto di alzarsi la maglietta, senza toglierla, per mostrare una scritta dedicata all'ex vicepresidente scomparso di recente, José Manuel Llaneza .

Un bel momento e un bel pensiero che, però, l' arbitro non ha compreso e, anzi, ha punito con un cartellino giallo . Il secondo, purtroppo, per il calciatore che si è visto quindi sventolare davanti il rosso .

Una espulsione che ha generato molta polemica in campo e persino sui social dove l'episodio è diventato virale. Sebbene il calciatore non si sia levato del tutto la t-shirt, il direttore di gara è stato inflessibile. Una "poca sensibilità" che non è piaciuta ai fan del Sottomarino Giallo e, in generale, all'intero panorama calcistico.