Villarreal, Emery fa felice un tifoso: gli regala sua cravatta per il matrimonio

Il simpatico gesto del tecnico spagnolo per un fan

Redazione ITASportPress

In casa Villarreal si sta attraversando un momento davvero molto positivo con il sesto posto in classifica e la zona Champions non troppo distante. Ma che le cose vadano decisamente bene si nota anche per quanto accaduto di recente fuori dal campo. Infatti, il club ha contribuito a rendere speciale il matrimonio di un suo tifoso. In che modo? Con un regalo da parte del suo tecnico Unai Emery.

Il mister spagnolo ha deciso di premiare un tifoso che, prossimamente, si sposerà. Tale Carles aveva un particolare debole per la cravatta che l'allenatore della sua squadra del cuore indossa costantemente e così ha provato a chiedergliela con un messaggio social come regalo per le nozze.

Una richiesta che Emery ha deciso di accogliere. Attraverso il canale social del Villarreal, il manager si è mostrato in un filmato nel quale decide di autografargli la cravatta con la promessa di madargliela. Un regalo davvero importante per il tifoso che adesso ha tutto in regola per potersi sposare...