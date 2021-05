Villarreal, Emery: “Finale Europa League, ci manca un passo”

Emery, tecnico del Villarreal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League contro il Manchester United

Il tecnico del Villarreal Unai Emery ha presentato la finale di Europa League contro il Manchester United in programma domani, lui che in carriera ne ha vinte tre con il Siviglia: "Siamo orgogliosi ma sentiamo la responsabilità della partita, ci manca un altro passo. Vogliamo goderci il momento, ma pensando di poter vincere”.

MANCHESTER UNITED FAVORITO – “È così da mesi, è la realtà. Dovremo giocare al nostro massimo livello di qualità. Non dobbiamo pensare a cosa potrebbe succedere in caso di sconfitta, dobbiamo tenere sotto controllo le emozioni e il gioco. Ho grande rispetto per i nostri avversari, ci sono tanti grandi calciatori nella loro squadra e dobbiamo meritarci il rispetto. Non ho alcuna motivazione particolare contro le squadre inglesi, ho solo obblighi verso il Villarreal e il suo presidente. Rivincite? Non le cerco con nessuno".