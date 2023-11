Villarreal, esonerato Pacheta: interim al ds, si prospetta un gradito ritorno

Pacheta, reduce da un biennio sulla panchina del Real Valladolid, era arrivato a Vila-Real a inizio settembre al posto di Quique Setien, esonerato dopo la quarta giornata. Il suo score in nove partite è stato di tre vittorie, tre pareggi ed altrettante sconfitte, a cui si aggiungono una vittoria ed una sconfitta in Europa. Un ruolino evidentemente non ritenuto sufficiente dalla società, scontenta per il 13° posto in classifica in Liga, a +5 sulla zona retrocessione.