Villarreal, Gerard Moreno e l’esultanza col vaccino: aveva fatto una promessa

Il gesto dell'attaccante non è sfuggito all'occhio attento dei social

Il giocatore del Villarreal Gerard Moreno ha sbloccato la finale di Europa League contro il Manchester United. Una rete che non ha portato immediatamente al successo dei suoi ma che ha contribuito, oltre a mettere pepe alla gara, ad un'altra buona causa: la campagna vaccinale contro il coronavirus. In che modo? Anche se le immagini non sono state chiare, durante l'esultanza al suo gol, l'attaccante ha simulato una iniezione.

PROMESSA - I tifosi e gli appassionati si sono chiesti a cosa fosse dovuta quella sua esultanza e sui social si è potuto apprendere come Gerard Moreno, qualche giorno fa, aveva promesso durante la trasmissione televisiva 'La Resistencia' che, in caso di marcatura nella finale di Europa League, avrebbe esultato in quel modo particolare come dedica a tutti i sanitari spagnoli che in queste settimane, come sta accadendo in tutto il mondo, sono impegnati in una campagna di vaccinazione senza precedenti contro il Covid-19. Detto, fatto. Gol e esultanza e anche trofeo dopo l'interminabile serie di rigori conclusasi con i tiri anche dei portieri...