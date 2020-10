Villas Boas dimentica il maestro Mourinho: “Mi ispiro a… Guardiola”

Cambiare idea è legittimo, ma alcuni mutamenti di opinione fanno davvero rumore. E’ il caso di André Villas Boas. Il portoghese, oggi tecnico del Marsiglia, è stato per diversi anni assistente di José Mourinho. Tuttavia desta non poca sorpresa la sua ammirazione per Pep Guardiola, storico avversario del maestro Mou.

LA RIVELAZIONE

Villas Boas è uscito allo scoperto durante la conferenza stampa della vigilia del match contro il Manchester City: “Ci stiamo preparando ad affrontare il City allo stesso modo in cui prepariamo le gare contro altri avversari. Abbiamo studiato la formazione di Guardiola come le altre. Stanno attraversando un momento difficile, con qualche problema di troppo in Premier League, ma hanno grande esperienza internazionale e sono comunque una delle migliori squadre al mondo. Il City è una squadra che ha diversi abiti tattici che utilizzano in base alle difficoltà della gara. Da parte nostra, quindi, ci sarà poco spazio per l’improvvisazione. Sarà un grande piacere affrontare Pep per la prima volta in carriera. Lui è una fonte d’ispirazione per me, l’ho sempre seguito e ammirato. Peccato che giocheremo in un Velodrome senza spettatori”.