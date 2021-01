Villas Boas: “La Ligue 1 è il campionato più squilibrato al mondo”

L’allenatore del Marsiglia, Andrè Villas Boas si è lasciato andare a particolari dichiarazioni sulla difficoltà del campionato francese: “L’OM non ha vinto nulla da quando il PSG ha iniziato a dominare il campionato francese. Ma non è colpa nostra, ​​è la pura realtà del campionato più squilibrato del mondo. Quando il PSG sbaglia, bisogna approfittarne, come ha fatto il Monaco nel 2017. Per il resto, la regola dice che il PSG vince sempre tutti i titoli. Abbiamo un’opportunità e vedremo se riusciremo a coglierla” – dichiara Villas Boas alla vigilia della gara che vale la supercoppa – . Su di noi non ci sono pressioni, c’è una differenza di un miliardo e mezzo di investimenti tra noi e il Psg”.