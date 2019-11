Villas Boas: “Mourinho al Tottenham? Non so se potrà andare d’accordo con il presidente…”

L’approdo di José Mourinho sulla panchina del Tottenham è l’argomento più caldo sull’intero panorama calcistico europeo. A commentare il ritorno in panchina dello Special One, in conferenza stampa, è intervenuto anche il tecnico del Marsiglia Villas Boas, ex collaboratore tecnico di Mou.

STRANO MATRIMONIO – “Sono felice per José, un allenatore come lui non può restare libero per undici mesi. Ha vinto tantissimi trofei e non può essere ignorato. Torna in un club che io conosco bene e di cui conosco bene anche la proprietà. Credo si tratti di un matrimonio sorprendente: Mourinho e il presidente Daniel Levy sono due personaggi, non sono sicuro che andrà benissimo. Ma se esiste un allenatore che può portare il Tottenham alla vittoria, quello è Mourinho”.