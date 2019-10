Villas-Boas pensa già al ritiro: “Il Marsiglia sarà probabilmente il mio ultimo club da allenatore…”

André Villas-Boas, allenatore del Marsiglia, progetta il ritiro. Il tecnico, in passato paragonato anche a José Mourinho, sarebbe soddisfatto della sua carriera e potrebbe anche dire basta. Lo ha ammesso lui stesso in un’intervista a France Foot.

Addirittura l’allenatore, quasi 42 enne, non vede altri club dopo il Marsiglia: “Il Marsiglia sarà probabilmente il mio ultimo club da allenatore. Domenica prossima festeggerò i miei 10 anni di carriera in panchina e ho sempre detto che avrei allenato 15 anni al massimo”. Con queste poche parole, il tecnico starebbe già salutando il mondo del calcio. Almeno in questo ruolo. Vedremo, però, se i risultati con il club francese saranno sufficienti a rimanere in Francia per altri cinque anni. Attualmente Villas-Boas ha ottenuto con il Marsiglia solo tre successi nelle prime otto giornate di campionato.